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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Убрал телефон, гадина»: в Приморье преподаватель колледжа избил ученика из-за гаджета

«Убрал телефон, гадина»: в Приморье преподаватель колледжа избил ученика из-за гаджета

БлокнотРУ В Приморском крае разгорелся скандал. Уважаемый преподаватель колледжа города Большой Камень стал фигурантом уголовного дела за избиение ученика из-за телефона.

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Комментарии
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АК
Александр Козлов
Драть как Сидорову козу.
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12 час.
Володя Золотарев
правильно учитель сделал эти уроды обнаглели
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10 час.
Сергей Алексеев
Учителя довели... Но нужно было прекратить урок пока не выйдет из класса, а что не успел объяснить на самостоятельное изучение всему классу и двоек наставить если плохо изучат... Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым.
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8 час.
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