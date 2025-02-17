«Убрал телефон, гадина»: в Приморье преподаватель колледжа избил ученика из-за гаджета

Сергей Алексеев

Учителя довели... Но нужно было прекратить урок пока не выйдет из класса, а что не успел объяснить на самостоятельное изучение всему классу и двоек наставить если плохо изучат... Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым.