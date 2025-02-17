«Убрал телефон, гадина»: в Приморье преподаватель колледжа избил ученика из-за гаджета

БлокнотРУ В Приморском крае разгорелся скандал. Уважаемый преподаватель колледжа города Большой Камень стал фигурантом уголовного дела за избиение ученика из-за телефона.
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