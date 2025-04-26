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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Али Абдель-Азиз: «Махачев – самый универсальный чемпион в истории UFC. Проявите к нему уважение»

«Хочу всем напомнить, что у Махачева 16 побед в UFC и 15 побед подряд. Он досрочно победил восемь последних соперников, он один из самых активных чемпионов в истории UFC.

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