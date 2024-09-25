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Царьград

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Новейшая игровая мышь X1: 26 000 DPI и 110 часов автономной работы

Новейшая игровая мышь X1: 26 000 DPI и 110 часов автономной работы

Игровая мышь X1 поражает характеристиками: оптический сенсор 26 000 DPI, частота опроса 8000 Гц и вес всего 65 граммов.

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