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Bloomberg: советники Трампа хотят санкции против стран, уходящих от доллара

Bloomberg: советники Трампа хотят санкции против стран, уходящих от доллара

Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле.

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