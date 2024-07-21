Миронов о причинах перехода в «Спартак» из «Динамо»: «Без комментариев. Потом в сезоне узнаете»

«Без комментариев. Потом в сезоне узнаете», – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов. Он выступал за «Динамо» с 2012 по 2024 годы (с перерывом в сезоне-2017/18, когда играл за «Колорадо» в НХЛ) и был капитаном команды.