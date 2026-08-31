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Газета.ру

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Любовь Успенская: с будущим зятем живем вместе в 16-комнатном особняке

Любовь Успенская: с будущим зятем живем вместе в 16-комнатном особняке

Певица Любовь Успенская заявила, что ее будущий зять, 22-летний искусствовед Артем Москвин, уже несколько месяцев живет вместе с новой семьей.

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