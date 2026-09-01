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Царьград

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Сергей Язев предупредил о риске столкновения зонда JUICE с Землёй

Сергей Язев предупредил о риске столкновения зонда JUICE с Землёй

Космический аппарат JUICE в сентябре пролетит рядом с Землёй, рискуя столкновением. Профессор Сергей Язев объяснил, что манёвр 29 сентября критически важен для успешного перехода зонда на траекторию полёта к Юпитеру.

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