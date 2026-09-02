Германия предложила расширить антироссийские санкции в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 2 сентября в Ирландии заявил о планах федерального правительства Германии в ближайшие недели предложить расширение санкционных списков Евросоюза, включив туда значительное число новых российских физических и юридических лиц.