Главное событие зимнего сезона для автомобильных журналистов – это гонки на «боевых» седанах Lada Vesta NG по крутейшей трассе в Сосновке

﻿﻿Первый матч был полным поражением! Как только загорелся зеленый свет, моя желтая Lada Vesta NG упала в колею, полную ледяной крошки, худые раллийные шины с «боевыми» 4,5-миллиметровыми шипами сломались, и меня бесконечно занесло, а соперник набросился на меня.