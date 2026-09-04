В Балашихе открылся адаптивный спортивный центр «Крылья» для ветеранов СВО

Подняться после ранения: ветеран СВО открыл зал реабилитации.В подмосковной Балашихе начал работу специализированный спортивный комплекс «Крылья», предназначенный для физического восстановления и реабилитации.
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