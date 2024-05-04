Пляж в Темрюкском районе превратился в свалку после распила севшего на мель сухогруза

Пляж в Темрюкском районе превратился в свалку после распила севшего на мель сухогрузаПосле распила севшего на мель сухогруза «Суров» в поселке Веселовка Темрюкского района, пляж, у которого стояло судно, буквально превратился в свалку.
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