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The Eurasia Daily news agency

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A businessman near Moscow shot and then dismembered and buried a married couple

A businessman near Moscow shot and then dismembered and buried a married couple

The businessman is accused of murdering a married couple near Istria in the Moscow region. According to the investigation, on August 27, the accused, being in his house in the village of Lobanovo, committed the murder of a familiar couple by shooting the victims with a pistol.

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