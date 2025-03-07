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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязань, раздевайся: в марте к нам идет тепло мая

Рязань, раздевайся: в марте к нам идет тепло мая

В средней полосе России первый месяц весны уже отметился рекордами. В столичном регионе уже была отмечена температура, которой не фиксировали уже 77 лет - в Москве в ночь на 7 марта было почти +7 градусов.

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