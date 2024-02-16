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Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

Синоптик пояснил, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности.<strong>Нормальной погоды, которая соответствует климату, нынешней зимой в России было очень мало, такой большой плотности снега не фиксировалось уже несколько десятилетий.

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