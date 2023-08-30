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Дядя Рубиалеса о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Я сказал Луису: эта страна не уважает права человека. Был еще Катар, но ему отказали, так как Пике там не был посредником»

Дядя Рубиалеса о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Я сказал Луису: эта страна не уважает права человека. Был еще Катар, но ему отказали, так как Пике там не был посредником»

«[Проводить Суперкубок Испании] в Саудовской Аравии предложил Пике, и однажды Луис сказал мне, что ему нужно поехать в Лондон по секретному делу.

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