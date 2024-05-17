Росфинмониторинг выявил новые схемы вывода средств с участием физлиц

В 2024 году Росфинмониторинг зафиксировал девять новых схем нелегального вывода денег, в некоторых из которых задействованы физические лица, выполняющие роль «дропов» — подставных лиц в мошеннических операциях.
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