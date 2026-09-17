Рианна отметила первый день рождения дочери в одинаковых с ней образах

13 сентября дочери Рианны и рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) Роки исполнился год. На праздновании дня рождения 38-летняя певица появилась с дочерью в одинаковых образах: розовый комплект с оборками, короткими шортами и большим бантом в горошек.