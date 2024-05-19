Илона Маска удивили полки в российских магазинах: «Любопытно»

ВАШИНГТОН, 19 мая, ФедералПресс. На Западе принято верить, что после введения санкций в России начались большие экономические проблемы и даже в обычных магазинах нельзя найти зарубежных продуктов питания или одежды.
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