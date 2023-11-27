А вот это интересно: японские наркологи подсчитали норму алкоголя в день для мужчин и женщин. Ученые высчитали суточную дозу чистого алкоголя, превышение которой грозит увеличением риска развития разных заболеваний.
А вот это интересно: японские наркологи подсчитали норму алкоголя в день для
Комментарии
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Раил Газизов
Ну и что, они сделали одну операцию, а у нас живут 150 миллионов людей.. Не надо человеку сделать сложнейшие операции, не нужно человека лечить, а надо, чтоб он не болел. Это обязанность государства, эта обязанность Минздрава. Новое фундаментальное изобретение- энергоинформационная технология Матрица Жизни БИОМ всё это позволяет. Но дебилам из Минздрава, идиотам из науки, баранам из правительства это не нежно. Граждане, откройте глаза, человек пришёл в этот мир с резервом организма на 600 лет. Для восстановления и сохранения здоровья с инновационной технологией не нужны дорогостоящие оборудования и операции, не нужны лекарства-отравы с противопоказаниями. Откройте сайт, найдите. Кто хочет жить долго и счастливо, откажитесь от медицины для лечения болезней, управляйте своим здоровьем сами. Моё предложение касается только тем людям, которые хотят жить. А всем остальным необходимо вести пагубный образ жизни, кушать лекарства, ложаться под нож хирурга-ведь им нужны много денег, отдайте, не жадничайте.
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12 час.
Леонид Дьяченко
И при чем здесь японцы! Руский ученый-физиолог Павлов предписал : взрослому человеку ежесуточно требуется 30 г чистого алкоголя (спирта) для очищения тонкого и толстого кишечника от шлаков. который выделяют полезные кишечные бактрерии. Кстати среди них есть ребята которые вырабатывают алкоголь, который необходим именно для поддержания жизнедеятельности собратьев по кишечнику.
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9 час.
Sergiy Che
Вы фигню пишете - то что можно в неделю русскому, уничтожит за год американского индейца или наших якутов - бурятов! У них с выработкой фермента алкогольдегидрогеназа проблемы.... Японцы кстати тож с алкоголем не "богатыри" - стандартная бутылочка сакэ грамм на 200 может "убрать" компанию из 5 - 6 самураев споив их в "зюзю"... ))) Япония это страна где продают пиво 5% в банках по 135 мл (а бывает и по 50 мл!)) Туристы думают что это такой "прикол" для них покупая домой в подарок коллегам, но для среднего японца это нормальная доза, что бы захмелеть!))
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3 час.
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