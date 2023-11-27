А вот это интересно: японские наркологи подсчитали норму алкоголя в день для

Раил Газизов

Ну и что, они сделали одну операцию, а у нас живут 150 миллионов людей.. Не надо человеку сделать сложнейшие операции, не нужно человека лечить, а надо, чтоб он не болел. Это обязанность государства, эта обязанность Минздрава. Новое фундаментальное изобретение- энергоинформационная технология Матрица Жизни БИОМ всё это позволяет. Но дебилам из Минздрава, идиотам из науки, баранам из правительства это не нежно. Граждане, откройте глаза, человек пришёл в этот мир с резервом организма на 600 лет. Для восстановления и сохранения здоровья с инновационной технологией не нужны дорогостоящие оборудования и операции, не нужны лекарства-отравы с противопоказаниями. Откройте сайт, найдите. Кто хочет жить долго и счастливо, откажитесь от медицины для лечения болезней, управляйте своим здоровьем сами. Моё предложение касается только тем людям, которые хотят жить. А всем остальным необходимо вести пагубный образ жизни, кушать лекарства, ложаться под нож хирурга-ведь им нужны много денег, отдайте, не жадничайте.