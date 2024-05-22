В Дзержинске стартовало благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды»

В Дзержинске Нижегородской области стартовали работы по благоустройству первой очереди дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2024 год.
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