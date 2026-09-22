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«Есть чему поучиться у американцев». США вновь отказались выдать визу замглавы МИД России Алимову

«Есть чему поучиться у американцев». США вновь отказались выдать визу замглавы МИД России Алимову

США отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел РФ Александру Алимову, что помешало ему присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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