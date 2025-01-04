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Царьград

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Севастополь: 45-минутная воздушная тревога отменена, сообщил Развожаев

Севастополь: 45-минутная воздушная тревога отменена, сообщил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев через Telegram объявил об отмене воздушной тревоги в городе. Тревога длилась 45 минут, начиная с 13:24 по московскому времени.

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