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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин уже 5 матчей без голов. Падение рекорда Гретцки по-прежнему идет низко – за 1.60

Александр Овечкин отдал два ассиста в матче «Вашингтона» с «Анахаймом» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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