#ДТП с пострадавшими произошло в Новоаннинском районе ❗️❗️❗️ По предварительной информации, 19 марта в 06-05 час.
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#ДТП с пострадавшими произошло в Новоаннинском районе ❗️❗️❗️ По предварительной информации, 19 марта в 06-05 час.