Машина всмятку: Баста угодил в аварию в центре Петербурга

Баста, в миру известный как Василий Вакуленко, попал в ДТП в центре Петербурга. Специально арендованный для поездок по северной столице автомобиль столкнулся с другой машиной: к счастью, обошлось без серьезных травм.
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