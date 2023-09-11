«А как ты собираешься меня содержать, если пойдешь в декрет?» – спрашивает шестнадцатилетняя дочь

ONIX Ситуация очень схожа с сёстрами Хачатурян. Там отец так же ругал дочерей за разгульный образ жизни,в итоге они его убили,а уже после общения с адвокатами,родилась версия о насилии со слов дочерей,ничем не подтвержденная.Как пишутся протоколы и выбиваются признательные показания давно известно. Следователь мог сказать,что стоит написать,что было обоюдное согласие и его отпустят,перед этим запугав ,применив физическую силу. Отец,инвалид,без руки,целый год насиловал 15 и 19 летних дочерей??? И они целый год якобы молчали,имея с отцом постоянные конфликты на фоне их похождения с молодыми людьми? Вы сами- то верите в этот бред? И 24 года приговор? Бабы мужей,детей убивают,получают от 2 до 8 и выходят по амнистии,а тут за мутную историю 24 года???

Виктор Белогорцев а ты уверен в наказаниях, цитирую, а если мало могу продолжить с писок с теми же наказаниями • Молодая мама Алёна Лоскуткова выбросила из окна свою дочь. Матриархальный суд наказал её годом ограничения свободы, заключавшемся в отсутствии права перемещаться по стране. • Татарстан. Село Новый Кинер. Женщина запаковала ребёнка в полиэтиленовый мешок отчего ребёнок умер от асфиксии (удушья). Наказание: 3 года. Условно. • Чита. Женщина утопила новорожденного ребёнка в унитазе. Наказание: 2 года. Условно. • Ярославль. Женщина выбросила ребёнка в мусорный бак. Ребёнок умер от переохлаждения. Наказание: 2 года. Условно. • Галина Рябкова выбросила с 15 этажа двоих детей. Осуждена к психиатрическому лечению. • Мать из Якутии выбросила ребёнка голым на мороз. Наказание: 2 года. Условно. • В Малопургинском районе, Удмуртия, женщина так же выбросила ребёнка на улицу. А дело было 15 января. Ребёнок замёрз. Наказание: 1 год. Условно. • Новосибирская область. Оксана Кошкарёва удавкой удушила ребёнка. Наказание: 1,5 года заключения в колонии-поселении. • Липецк. Женщина перерезала ребёнку горло ножом, а так же разбила череп. Труп младенца хранила несколько месяцев в холодильнике. Наказание: 2 года. Условно. • Нижний Новгород. Починковский район. Женщина утопила ребёнка в тазу, после выбросила тело на помойку. Наказание: 2 года. Условно. • Новочебоксарск. Женщина задушила 2-х месячную дочь. Наказание: 1 год. Условно. • Архангельск. Смирнова задушила ребёнка, заткнув ему рот кляпом из тряпок. Тело хранила в морозилке в течении 5 лет. Наказание: 1 год, 10 месяцев. Условно. • Суздаль. Женщина выбросила новорожденного в окно. Наказание: 2 года, 6 месяцев. Условно. • Саранск. Женщина утопила ребёнка в ванной. Труп хранила в холодильнике. Наказание: 2 года. Условно. • В Новокузнецке Зоя Тимофеева бросила новорожденного ребёнка в печь. Наказание: 2 года, 8 месяцев. Условно.