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ФСБ: Киев планировал диверсию с химикатами из США

ФСБ: Киев планировал диверсию с химикатами из США

ФСБ: Киев планировал диверсию с химикатами из США Евгения КомароваВ городе Мелитополь, расположенном в Запорожской области, произошло задержание 3 человек, предположительно завербованных украинскими спецслужбами.

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