РСПП призывает расширить ОРВ на 750 субъектов законодательной инициативы

Российский союз промышленников и предпринимателей рекомендует распространить процедуру общественного обсуждения законопроектов, аналогичную ОРВ, на всех 750 субъектов законодательной инициативы в Госдуме, включая депутатов и сенаторов, особенно в предвыборный период.
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