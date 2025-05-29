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РСПП призывает расширить ОРВ на 750 субъектов законодательной инициативы

РСПП призывает расширить ОРВ на 750 субъектов законодательной инициативы

Российский союз промышленников и предпринимателей рекомендует распространить процедуру общественного обсуждения законопроектов, аналогичную ОРВ, на всех 750 субъектов законодательной инициативы в Госдуме, включая депутатов и сенаторов, особенно в предвыборный период.

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