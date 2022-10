Champion of Champions 2022. Результаты, турнирная сетка

31 октября — 6 ноября, Чемпион Чемпионов 2022 (пригласительный), University of Bolton Stadium, Болтон, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Champion of Champions 2022 Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная сетка Чемпион Чемпионов 2022 по снукеру: 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Джадд Трамп Ронни О’Салливан Голосование — кто займет первое место на турнире?: Призовой фонд Champion of Champions 2022 по снукеру: Призовой фонд турнира Чемпион Чемпионов 2022 Общий призовой фонд 440 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 150 000Финалист — £ 60 000 Полуфиналисты — £ 30 000 Четвертьфиналисты — £ 17 500 Участники 1/8 финала — £ 12 500 [свернуть] Сенчури брейки Champion of Champions 2022 по снукеру: Cотенные серии турнира Чемпион Чемпионов 2022 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 06.