Штрак-Циммерманн: Шольц не хочет давать Украине Taurus, боясь потерять авторитет

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за боязни потерять авторитет, поскольку в таком случае ему пришлось бы снова поддаться давлению, как произошло в ситуации с поставками киевской стороне танков Leopard.