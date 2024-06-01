Штрак-Циммерманн: Шольц не хочет давать Украине Taurus, боясь потерять авторитет

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за боязни потерять авторитет, поскольку в таком случае ему пришлось бы снова поддаться давлению, как произошло в ситуации с поставками киевской стороне танков Leopard.
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