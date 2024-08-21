Более 300 лет в Кузьминках хранилась фамильная реликвия Строгановых

Вначале XVIII века русский промышленник и политический деятель Григорий Строганов (1656- 1715) получил в подарок от императора Петра Великого земли на юго-востоке от Москвы, до этого принадлежавшие Симонову и Николо-Угрешскому монастырям.
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