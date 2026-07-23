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Татар-информ

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О пляжном сезоне: «Родителей, отпускающих детей одних к воде, надо штрафовать»

О пляжном сезоне: «Родителей, отпускающих детей одних к воде, надо штрафовать»

Рост количества происшествий с маломерными судами, трагедии при катании на сапбордах и гибель во время отдыха в местах, где купаться запрещено: в Кабинете Министров Татарстана назвали основные причины трагических случаев на пляжах.

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