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Царьград

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Президент Трамп заявил, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО

Президент Трамп заявил, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США не продают оружие Украине.В своём посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что президент России Владимир Путин осознаёт: Вашингтон передаёт вооружение не Киеву напрямую, а государствам-членам НАТО, которые в дальнейшем сами решают, как им распоряжаться.

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