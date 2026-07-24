Президент Трамп заявил, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США не продают оружие Украине.В своём посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что президент России Владимир Путин осознаёт: Вашингтон передаёт вооружение не Киеву напрямую, а государствам-членам НАТО, которые в дальнейшем сами решают, как им распоряжаться.