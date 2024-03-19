В Бийске произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов одного маршрута

В одном из транспортных средств находилось 30 пассажиров ДТП в Бийске / Фото: прокуратура Алтайского края В Бийске в понедельник вечером, 18 марта, на пересечении улиц Кутузова – Социалистической произошло ДТП с участием двух автобусов маршрута № 35, сообщает прокуратура Алтайского края.