Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Таких любителей стерилизовать надобно. А тут "Приговор еще не вступил в законную силу".Скандально просла...
  • Андрей Шишинов
    Неужели, когда я летом поеду на рыбалку, по берегу перестанут шастать свиньи и жрать всё, что попадает им под пятачки...Свиньи стремитель...
  • Евгений Саваровский
    За свою работу каждый должен отвечать личноВ Астраханской об...

Сегодня без электричества окажутся лишь Астрахань и Икряное

Сегодня без электричества окажутся лишь Астрахань и Икряное

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В пятницу, 24 января, плановые отключения электричества коснутся только Астрахани и Икряного:   Самое короткое отключение продлится 3 часа, самое длительное – 9 часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх