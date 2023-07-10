Неудобный юбилей: почему украинцы не возят боеприпасы на фронт с помощью «гиперлупа» 

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такой «Гиперлуп»? Уже принят закон о защите русского языка! Это я к тому, что нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. И переформатируют! Хоть и в Конституции появились «волонтеры», но кто её читал! Мы до сих пор живём по Ленинским нормам, т.е. не учим и не применяем на практике логику Аристотеля. Гарант подписал закон о получении и лишении гражданства, но есть же статья 6, пункт 3, Конституции России! А это я уже к тому, что в России, хотя пока ещё не узаконено, правит царь, не над, а под которым находится Конституция. И это правильно. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.