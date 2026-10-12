Депутат Нидерландов назвал министра обороны страны самым глупым в истории

VALDA KALNINA/EPA/TASS Депутат нидерландского парламента от партии "Форум за демократию" Пепайн ван Хаувелинген обрушился с критикой на министра обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус, назвав ее самым глупым министром в истории королевства.