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Депутат Нидерландов назвал министра обороны страны самым глупым в истории

Депутат Нидерландов назвал министра обороны страны самым глупым в истории

VALDA KALNINA/EPA/TASS Депутат нидерландского парламента от партии "Форум за демократию" Пепайн ван Хаувелинген обрушился с критикой на министра обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус, назвав ее самым глупым министром в истории королевства.

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