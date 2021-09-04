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В Лондоне противники вакцинации штурмуют здание MHRA, одобрившего прививки для детей

В Лондоне противники вакцинации штурмуют здание MHRA, одобрившего прививки для детей

В столице Великобритании противники вакцинации пытаются попасть внутрь здания Агентства по контролю за лекарствами и изделиями медицинского назначения страны (MHRA) для выражения протеста против использования препаратов от COVID-19 для подростков.

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