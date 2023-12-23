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Смоленская Газета

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5,8 тысячи тонн рыбных пресервов произвели предприятия Смоленской области за январь-октябрь 2023 года

5,8 тысячи тонн рыбных пресервов произвели предприятия Смоленской области за январь-октябрь 2023 года

С января по октябрь текущего года предприятия Смоленской области произвели 5,8 тысячи тонн рыбных пресервов (на 33,7% больше, чем за такой же период прошлого года) и 70 тысяч тонн мяса (на 41,1% больше, чем за такой же период прошлого года).

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