5,8 тысячи тонн рыбных пресервов произвели предприятия Смоленской области за январь-октябрь 2023 года

С января по октябрь текущего года предприятия Смоленской области произвели 5,8 тысячи тонн рыбных пресервов (на 33,7% больше, чем за такой же период прошлого года) и 70 тысяч тонн мяса (на 41,1% больше, чем за такой же период прошлого года).