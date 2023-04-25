С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Российский турист в Турции отказался оплачивать счет за пиво и убедил полицию в своей правоте Российский турист посетил кафе у моря в Турции и отказался оплачивать счет за пиво, который не соответствовал первоначальной договоренности с официантом.