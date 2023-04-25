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Российский турист в Турции отказался оплачивать счет за пиво и убедил полицию в своей правоте

Российский турист в Турции отказался оплачивать счет за пиво и убедил полицию в своей правоте Российский турист посетил кафе у моря в Турции и отказался оплачивать счет за пиво, который не соответствовал первоначальной договоренности с официантом.

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