Маттео Алинви пополнил состав тульского "Арсенала", но играть пока не может

В тульском "Арсенале" новый игрок. Состав команды пополнил полузащитник шведского "Вестероса" и национальной сборной Бенина Маттео Алинви, заявил спортивный журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале.
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