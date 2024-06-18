FT: Рютте разрешит Венгрии не поддерживать Украину «за пределами стран НАТО»

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт сможет отказаться от деятельности Североатлантического альянса (НАТО) за пределами стран блока в поддержку Украины.
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