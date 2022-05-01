Луганск помнит о решающем вкладе российских добровольцев в становление ЛНР

Источник: Федеральное агентство новостей Весной 2014 года в информационном пространстве начали появляться сообщения, что после Евромайдана новое киевское руководство приняло решение выдавить с юго-востока страны все население этих территорий, так как оно не поддерживало новый внутриполитический курс Киева.
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