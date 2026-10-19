Командир полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров заявил, что украинские военные прикрепляют взрывчатку к российским пленным и отправляют их обратно к позициям российских войск.
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