Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Черняховском районе Калининградской области, пишут 112 и "РЕН ТВ".
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