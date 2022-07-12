Popcaketv

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«Мы обкидывали школу тухлыми яйцами», — Клава Кока о лучших школьных годах

«Мы обкидывали школу тухлыми яйцами», — Клава Кока о лучших школьных годах

Совсем недавно по всей стране прошли последние звонки и выпускные для учащихся в школах. В Москве же состоялось несколько концертов с присутствием звезд по этому поводу.

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