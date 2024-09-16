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Воронежские новости

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В Воронежской области подрядчик затянул сроки строительства котельной для школы

В Воронежской области подрядчик затянул сроки строительства котельной для школы

Согласно рассмотренному обращению, 1 апреля этого года между сторонами был заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству котельной для дальнейшего теплоснабжения зданий школы, детского сада и музея, расположенных в селе Першино Нижнедевицкого района.

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