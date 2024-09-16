В Воронежской области подрядчик затянул сроки строительства котельной для школы

Согласно рассмотренному обращению, 1 апреля этого года между сторонами был заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству котельной для дальнейшего теплоснабжения зданий школы, детского сада и музея, расположенных в селе Першино Нижнедевицкого района.