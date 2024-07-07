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Ивановские новости

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Предприниматель наказан за незаконную добычу песка в Палехском районе

Предприниматель наказан за незаконную добычу песка в Палехском районе

Суд удовлетворил требования прокуратуры.Прокуратура Палехского района осуществила проверку соблюдения земельного законодательства, в ходе которой выяснилось, что в прошлом году один из предпринимателей приобрел участок земли в районе с.

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