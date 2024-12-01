О расследовании ЧП с ребенком в бассейне Сортавалы доложат Бастрыкину

Следователи расследует, как 13-летний пловец пострадал на тренировке Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела о ЧП с мальчиком в карельском ФОКе.
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