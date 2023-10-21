Гороскоп от Анжелы Перл на 22 октября 2023 года: у каких знаков зодиака получится выбрать правильный путь ClickioАнжела Перл поделилась своим гороскопом на 22 октября, где рассказала о трудностях и приятных моментах, которые ожидают знаков зодиака в этот день.